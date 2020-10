Calciomercato Juventus, rescissione in arrivo | Le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a rescindere il contratto di un loro tesserato. Due club di Serie A pronti a sfidarsi per assicurarselo nelle prossime settimane. Ecco le ultime notizie

Il futuro di Maurizio Sarri sarà presto su una nuova panchina italiana. Dopo l’esperienza non esaltante con la Juventus, ma terminata comunque con la conquista dell’ultimo Scudetto, l’allenatore è pronto a tornare su una panchina italiana. Novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni con la rescissione con il club bianconero. Poi l’ex tecnico del Napoli dovrebbe tornare quasi subito su un’importante panchina italiana. In primis, occhio alla Roma nel caso in cui saltasse la panchina di Fonseca. Se ne parla, però, anche in ottica Fiorentina, come riportato da “Calciomercato.it”.

