Il calciomercato della Juventus, nel 2021, potrebbe vedere l’approdo di un colpo top: ‘assist’ di De Sciglio

In attesa di scendere in campo per la trasferta di Crotone, la Juventus guarda già al futuro calciomercato. Il 2021 porterà nuovi innesti per ‘svecchiare’ la rosa di Pirlo e, in tal senso, rispunta il colpo top da portare a Torino tra gennaio e giugno. Ecco il piano del CFO Paratici.

Calciomercato Juventus, Paratici ci riprova per il big

Il mercato bianconero ripartirà da un rinforzo di spessore in mediana. In tal senso, secondo ‘Tuttosport’, Fabio Paratici avrebbe in mente di riallacciare i contatti con il Lione. Nel mirino sempre Houssem Aouar, gioiellino corteggiato a lungo in estate tanto dai bianconeri quanto da altri top club, Real Madrid e Arsenal in primis.

L’approdo del classe ’98 sarebbe facilitato dall’approdo, ultimato last minute, di De Sciglio in prestito al club francese. Proprio dalla cessione del laterale ex Milan la dirigenza torinese ripartirà per un nuovo assalto, magari in ‘stile Chiesa’, rimpolpando la mediana con un innesto di grande prospettiva già a gennaio.

Situazione dunque in divenire: la Juventus torna alla carica per Aouar, De Sciglio la chiave per arrivare al francese.

