Calciomercato Juventus, cessione Dybala | L’affare sblocca due colpi

La Juventus riceve una nuova offerta per Paulo Dybala e valuta la cessione per poi reinvestire i soldi su due colpi importanti

Il calciomercato si è chiuso da ormai quasi due settimane ma la Juventus continua a lavorare per programmare il futuro e rinforzare ulteriormente la rosa attuale. I bianconeri hanno già effettuato una sorta di rivoluzione che però potrebbe non essere già finita e tra gennaio e l’estate 2021 si proveranno a chiudere nuovi affari clamorosi.

Per ora la compagine allenata da Andrea Pirlo è ripartita soprattutto togliendo diversi calciatori fuori dal progetto per ingaggiarne altri di qualità, rinviando quasi tutte le spese direttamente alle prossime stagioni anche a causa della crisi legata al coronavirus.

Calciomercato Juventus, ok alla cessione di Dybala al Manchester United per un doppio affare clamoroso

Al momento tra i calciatori in bilico c’è anche Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza tra due anni e il rinnovo sembrerebbe essere ancora in alto mare. Su di lui potrebbe farsi avanti nuovamente il Manchester United, che era stato vicino all’argentino già l’estate scorsa.

I Red Devils potrebbero tornare alla carica dopo il ‘no’ del Borussia Dortmund per la cessione di Sancho, che non vuole cederlo a gennaio. Per Dybala dunque sarebbero pronti circa 60-70 milioni che la società potrebbe reinvestire per due grandi colpi: Houssem Aouar a titolo definitivo e Ousmane Dembele in prestito dal Barcellona.

In questo caso la società sistemerebbe il centrocampo e darebbe una valida alternativa ad Andrea Pirlo per la fascia destra.

