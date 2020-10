Calciomercato Juventus, talento nel mirino | Maxi offerta per battere Zidane

La Juventus è già pronta a nuovi assalti per il prossimo calciomercato ed è pronta alla maxi offerta per battere la concorrenza del Real Madrid

È stata un’estate particolare per la Juventus, che ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo ma ha deluso le attese in Coppa Italia e in Champions League, per questo è arrivata la rivoluzione che ha portato all’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, all’esordio su una panchina.

Le prime due gare sono state tutto sommato positive e sono stati collezionati quattro punti su sei a disposizione, ma nella sfida dell’Olimpico contro la Roma è stata evidenziata qualche lacuna difensiva che il tecnico spera di aver limato in queste tre settimane di stop. Oggi ci sarà un test importante con il Crotone per ripartire.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto a Camavinga: super offerta in arrivo

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare per programmare i nuovi colpi della prossima estate. Nel mirino della società ci sarebbe anche Eduardo Camavinga, uno dei calciatori più promettenti al mondo di proprietà del Rennes. Il classe 2002 ha già totalizzato 49 presenze e 2 reti in Ligue 1.

Fabio Paratici lo sta seguendo da tempo e potrebbe preparare il primo assalto ufficiale, così come riporta ‘Le10Sport’. I bianconeri infatti potrebbero provare a offrire 70 milioni di euro, sfruttando gli ottimi rapporti con il Rennes per battere la concorrenza del Real Madrid.

La Juventus ha chiuso recentemente un’operazione con il Rennes per la cessione in prestito di Rugani e i buoni rapporti potrebbero tornare utili per l’affare Camavinga.

