Calciomercato Inter, addio a gennaio | Con Allegri in Premier

Calciomercato Inter, pronto l’addio di uno dei calciatori più prestigiosi del club nerazzurro durante il mercato di gennaio. Possibile approdo con Massimiliano Allegri, se il tecnico andrà in Premier League

Il futuro di Christian Eriksen è decisamente in bilico con la maglia dell’Inter. Il trequartista nerazzurro non sta trovando lo spazio atteso agli ordini di Antonio Conte e il feeling con il tecnico non sembra essere mai scoccato realmente. Il danese potrebbe, dunque, far ritorno in Premier League nei prossimi mesi. E chissà che Massimiliano Allegri, se dovesse trovare panchina, non possa spingere per il suo acquisto.

Calciomercato Inter, occhio a Eriksen. Allegri nel futuro

Christian Eriksen non sta riuscendo a imporre le sue grandi qualità con la maglia dell’Inter. Dopo l’ottima avventura al Tottenham, il danese potrebbe far ritorno in Premier. La rottura con Conte sembra sempre più possibile, soprattutto per il mancato minutaggio che il tecnico garantisce al fuoriclasse danese.

In Inghilterra, bisognerà tenere in grande considerazione il Manchester United. Se i Red Devils dovessero davvero cambiare guida tecnica e puntare su Massimiliano Allegri, Eriksen potrebbe essere una delle prime richieste del tecnico a gennaio. Si tratterebbe di un affare sui 30-35 milioni con cui l’Inter farebbe anche plusvalenza.

