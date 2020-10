Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ clamoroso al Milan | La scelta del calciatore

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e cerca di soffiare un big al Milan. Arriva la decisione del calciatore

Sette punti nelle prime tre gare rappresentano un buon bottino per l’Inter, che vuole comunque fare di più e raggiungere traguardi importanti dopo aver vissuto una campagna acquisti importante soprattutto per via dei rientri dai prestiti di calciatori come Perisic e Nainggolan e l’affare Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo ‘grazie’ a De Sciglio | I dettagli

La partenza è stata sicuramente positiva e Antonio Conte vuole fare ancora meglio per provare a conquistare un trofeo che in casa nerazzurra manca da ormai quasi dieci anni. Lo scorso anno la compagine nerazzurra ci è andata vicino sia in campionato che in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber a 6 milioni | Juventus ko!

Calciomercato Inter, chieste informazioni per Donnarumma: c’è il no di Gigio

Ora la società sta lavorando per programmare il futuro e nei discorsi intrapresi con Mino Raiola per il rinnovo di Stefan De Vrij, sarebbe uscito un altro affare importante. In particolare i dirigenti si sarebbero informati sulla situazione di Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vola da Klopp | 90 milioni!

Potrebbe essere un colpo importante per il dopo Handanovic, ma la situazione sembrerebbe tutt’altro che semplice. Il portiere infatti è tifosissimo del Milan e difficilmente accetterebbe la destinazione nerazzurra per non mancare di rispetto ai tifosi rossoneri. Più probabile che in caso di addio scelta di approdare alla Juventus o all’estero.

Donnarumma ha 21 anni e ha già collezionato 209 presenze in Serie A, per questo sarebbe sicuramente una scelta affidabile per la porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, sfida Juve-Inter per il colpaccio in Serie A | Bianconeri in pole

Calciomercato Inter, big ‘scaricato’ | Scambio stellare in Premier!