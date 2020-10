Calciomercato Inter, bomber a 6 milioni | Juventus ko!

L’Inter potrebbe muoversi sul calciomercato a gennaio in cerca di nuovi attaccanti. Gli ultimi avvenimenti in casa nerazzurra preoccupano Antonio Conte. Di seguito i possibili avvenimenti

L’Inter, a poche ore dal derby di domani contro il Milan, fa la conta degli infortunati. La coperta è corta in attacco, dove Alexis Sanchez non dà ancora garanzie fisiche. L’attaccante cileno ha iniziato bene la stagione, ma è tornato con un infortunio muscolare dopo le partite con il Cile. Potrebbero prefigurarsi nuove ipotesi in attacco.

Calciomercato Inter, tre nomi per l’attacco dopo Sanchez: occasione Milik

Alexis Sanchez continua a preoccupare Antonio Conte e tutta l’Inter. Dopo i tanti mesi out per un infortunio alla caviglia, il cileno ha accusato un affaticamento muscolare con il Cile. Il KO era stato annunciato più grave del previsto da fonti straniere, ma comunque le condizioni dell’ex Arsenal non lasciano tranquilli.

Per questo l’Inter potrebbe tornare sul calciomercato nei prossimi mesi in cerca di una punta, anche perché il quarto tassello nel ruolo è il giovane Pinamonti. Restano buoni i nomi di Giroud e Gervinho, ma occhio a Milik. Il polacco è una grana per il Napoli. I partenopei chiedono in cambio Matias Vecino, attualmente infortunato. L’Inter offre invece un indennizzo di 6-7 milioni, dato che la punta è in scadenza di contratto.

