Juventus, ansia Ronaldo | Rischio squalifica per aver lasciato l’isolamento

Dopo la positività al Coronavirus, Cristiano Ronaldo decide di tornare a Torino per la quarantena: la scelta può costargli la squalifica

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino continua ad essere un caso. Il portoghese, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ha deciso di tornare a Torino per scontare la quarantena. Questa scelta però, potrebbe essere punita con una squalifica per aver lasciato l’isolamento.

Juventus, Ronaldo a rischio squalifica: lasciare l’isolamento potrebbe costare caro

Il Coronavirus continua a spaventare la Serie A, con nuovi positivi che continuano a spuntare fuori. Uno di questi è il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, risultato positivo al tampone effettuato in nazionale. Così, il calciatore il giorno dopo essere risultato positivo, ha deciso di lasciare il Portogallo per tornare a Torino con un volo privato. Da qui si scatena il caos. Il Ministro Vincenzo Spadafora attacca il portoghese sostenendo che qualora non ci fossero autorizzazioni, Ronaldo avrebbe violato il protocollo. Mentre il presidente Andrea Agnelli lo difende a spada tratta, dichiarando che nessun protocollo o ‘bolla’ sono stati violati.

Così, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, ora il portoghese potrebbe rischiare una sanzione. La più probabile sembrerebbe essere una multa, così come successo con i dirigenti che hanno sbagliato in precedenza. Però, non sarebbe da escludere una possibile squalifica. Rischio nuova tegola dunque per la Juventus e Cristiano Ronaldo, che dopo la positività potrebbero vedersi recapitare anche una squalifica che terrebbe il fenomeno ancora lontano dal terreno di gioco.

