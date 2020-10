Juventus, Ronaldo contrattacca sui social | “Solo bugie!”

Continua a tenere banco in casa Juventus il ‘caso’ Ronaldo: il portoghese, positivo al Covid-19, ha risposto duramente su Instagram

Cristiano Ronaldo non ci sta. L’asso portoghese, in una sua diretta Instagram nelle scorse ore, ha voluto rispondere alle accuse che gli sono state mosse dopo la positività al Coronavirus. Ronaldo si è quindi difeso, contrattaccando chi lo ha aspramente criticato: le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, cambio al ‘potere’ | Possibile rivoluzione nel 2021

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ansia Ronaldo | Rischio squalifica per aver lasciato l’isolamento

Juventus, furia social: Cristiano Ronaldo ‘risponde’ a Spadafora

Dopo le accuse mosse dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sull’aver violato il protocollo anti-covid andando e tornando dal Portogallo, Cristiano Ronaldo torna a parlare. Il portoghese, in una diretta Instagram, ha chiarito, piccato, la situazione: “Sono rientrato dal Portogallo, io e la mia squadra abbiamo voluto rispettare tutte le procedute. Sono rientrato in Italia in aereoambulanza ma non ho avuto nessun contatto con altre persone, nemmeno a Torino”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

CR7 ha poi rincarato la dose: “Sono sempre rimasto dentro casa, adesso prendo il sole anche per far passare il tempo. Sto rispettando il protocollo, non è vero, come è stato detto, che l’ho violato: è una bugia“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, contatti in Premier | Allegri vuole il suo pupillo

In attesa di ulteriori novità sull’esito dei prossimi tamponi a cui l’attaccante si sottoporrà quotidianamente, la telenovela sul rientro in Italia di CR7 continua.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio a zero in Premier | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerto al Barcellona | Acconto per Dembele