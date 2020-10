Juventus, un big in forte dubbio per il Crotone | Pirlo non lo convoca

Juventus alle prese con tante assenze in vista della trasferta contro il Crotone. Andrea Pirlo, infatti, dovrà fare a meno di un attaccante nella partita contro i calabresi. Di seguito le ultime novità a riguardo

Proseguono i problemi in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19 e sicuramente sarà KO per la partita contro il Crotone. All’assenza del portoghese quasi certamente si aggiungerà quella di Paulo Dybala. L’argentino non è mai stato a disposizione di Andrea Pirlo in quest’inizio di stagione. Negli ultimi giorni, l’attaccante ha accusato una gastroenterite che l’ha indebolito notevolmente. Per lo stesso problema, la Joya è stata costretta a saltare le ultime partite con la sua Argentina. Come riporta “Tuttosport”, la sua presenza con il Crotone è in forte dubbio, tanto che la Juventus non dovrebbe neanche convocarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, ansia Ronaldo | Rischio squalifica per aver lasciato l’isolamento