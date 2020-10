Un centrocampista italiano potrebbe essere al centro del mercato nei prossimi mesi. Il calciatore sta recuperando dall’infortunio, ma resta nel mirino di Juventus e Inter sul calciomercato. Si profila una sfida a cinque

E’ tempo di recupero per Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio. Il centrocampista resta uno dei talenti più desiderati nel panorama italiano. Secondo i bookmakers, il club con maggiore possibilità di aggiudicarsi il calciatore resta la Juventus. Di seguito le quote e gli avvenimenti più probabili per il talento italiano.

Calciomercato, Zaniolo tra Inter e Juventus. Ecco tutte le quote

Secondo i bookmakers, l’evento più probabile per il futuro di Nicolò Zaniolo resta la permanenza a Roma, quotata 1.55. La Juventus resta, invece, la big con più possibilità di acquistare il calciatore: ipotesi a 5.50. Il trasferimento all’Inter resta la seconda chance possibile per il talento azzurro, a 8.50. Da tenere in considerazione anche il Milan. L’eventuale passaggio al club rossonero vale 15 volte la scommessa.

Occhio anche alle ipotesi estere per Zaniolo. Il centrocampista piace, infatti, a Real Madrid e PSG. L’eventuale addio alla Roma con direzione Blancos vale 18 volte la scommessa. Stessa quota nel caso in cui Zaniolo dovesse andare a Parigi. Ipotesi ancora poco concrete: è tempo di recuperare dall’infortunio per il talento ex Inter.

