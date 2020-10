Calciomercato Juventus, vola da Klopp | 90 milioni!

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere, nel 2021, una beffa per l’attacco di Pirlo: super offerta del Liverpool

Quando mancano poche ore al ritorno in campo per la sfida in trasferta con il Crotone, la Juventus sta per ‘incassare’ una delusione di calciomercato. In vista del 2021, un obiettivo bianconero è sempre più vicino al Liverpool di Klopp: offerta monstre dei ‘Reds’.

Calciomercato, niente Juventus: colpo Liverpool!

Un’accelerata improvvisa, in previsione della prossima estate. Il Liverpool sprinta e, stanto a quanto riferito da ‘The Sun’, avrebbe in mente una super offerta per Adama Traore. L’esterno del Wolverhampton, 23 anni, sta stupendo tutti in Premier League.

Già accostato alla Juventus nei mesi scorsi, lo spagnolo è destinato a lasciare i ‘Wolves’ pur rimanendo in Premier. Klopp ha intenzione di rinforzare pesantemente l’attacco del Liverpool e avrebbe pronta un’offerta da ben 90 milioni di euro per Traore.

Cifra clamorosa e che ‘taglia le gambe’ a diversi top club europei, Juventus e Real in primis, ma anche Inter. Traore, 54 presenze nell’ultima stagione con 6 retie 12 assist vincenti, ‘vola’ verso Anfield: Klopp ha deciso, Juventus verso il k.o.

