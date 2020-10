Calciomercato Inter, jolly Vecino | Ecco il vice Lukaku!

Si prova a piazzare l’esubero Vecino, cercando di arrivare un attaccante che possa fare da vice Lukaku.

Olivier Giroud continua a sognare l’Italia, soprattutto dopo esser stato vicino alla Serie A già a gennaio: quest’estate, invece, il sogno è sfumato abbastanza rapidamente, dopo il corteggiamento della Juventus non andato a buon fine. Nel mercato di gennaio si era fatta avanti l’Inter, in cerca di un vice-Lukaku e proprio i nerazzurri potrebbero mettere in piedi uno scambio con il Chelsea.

Calciomercato Inter, dalla Premier il vice-Lukaku

Antonio Conte ha oramai inserito nella lista degli esuberi Vecino, quindi l’uruguaiano potrebbe lasciare Appiano Gentile per una nuova esperienza, in Premier League. Al Chelsea verrebbe proposto lo scambio di cartellini, con Giroud che di conseguenza rinnoverebbe il proprio contratto, che altrimenti andrebbe in scadenza. Una soluzione che può soddisfare entrambe le società e i giocatori, che così troverebbero maggior continuità di quanta ne stanno accumulando in questo inizio di stagione.

