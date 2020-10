Calciomercato, contatti in Premier | Allegri vuole il suo pupillo

Massimiliano Allegri potrebbe tornare nuovamente in panchina. L’ex allenatore della Juventus sarebbe in contatto con una big della Premier

Novità in vista per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Manchester United avrebbe già contattato l’allenatore livornese per il post Solskjaer.

In caso di addio dell’allenatore norvegese, così Allegri potrebbe essere pronto per una nuova avventura lontano dall’Italia. Sulle sue tracce c’è sempre il forte interessamento della Roma, che lo avrebbe messo nel mirino già da tempo per il post Fonseca. In caso di fallimento dell’allenatore giallorosso, il tecnico toscano sarebbe sempre la prima scelta della nuova proprietà del club capitolino.

Infine, lo stesso allenatore livornese potrebbe provarci anche per il suo pupillo, il centrocampista tedesco, Emre Can, che ha vissuto gli anni migliori in bianconero proprio sotto la sua gestione.

Le prossime settimane saranno decisive con il futuro di Allegri che sarà sempre più chiaro. La voglia di tornare è davvero tanta.

