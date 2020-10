I club sono alle prese con i calciatori in Nazionale, dopo le ultime partite e i problematici rientri. La Roma ha effettuato i tamponi a tutti i suoi tesserati partiti nell’ultima settimana. Ecco gli esiti

Le Nazionali hanno portato spettacolo nelle tante partite giocate negli ultimi giorni, tra la Nations League, le Qualificazioni ai Mondiali e le amichevoli. Il problema relativo al Covid-19 resta importante e va tenuto in grande considerazione anche per i club. La Roma, ad esempio, ha già effettuato tutti i tamponi del caso ai calciatori di rientro dalle Nazionali. Di seguito gli esiti e le ultime novità.

La Roma può sorridere. Negativi i tamponi dei Nazionali

Sospiro di sollievo in casa Roma. Come riporta “Tuttomercatoweb”, sono, infatti, tutti negativi i tamponi effettuati ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali nell’ultima settimana. Di seguito tutti i nomi in questione: Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Mancini, Dzeko, Mkhitaryan e Kumbulla. A pochi giorni dalla partita contro il Benevento, non ci sono particolari problematiche relative al Covid-19 per la squadra di Fonseca.

Sono stati giorni particolarmente movimentati, in realtà, per diversi club. I tanti viaggi per le Nazionali hanno portato nuovi contagi. Da sottolineare le ultime positività in casa Juventus: dopo Cristiano Ronaldo con il Portogallo, si è aggiunto anche McKennie.

