Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della scelta di Cristiano Ronaldo di tornare in Italia dopo la positività al Covid-19. Importanti dichiarazioni anche sugli stadi

Vincenzo Spadafora ha risposto a una precisa domanda su Cristiano Ronaldo e la decisione di tornare dal Portogallo a Torino per portare a termine la quarantena. L’attaccante della Juventus è stato contagiato dal Covid-19 negli scorsi giorni mentre era in ritiro con il Portogallo. Il Ministro dello Sport, ai microfoni di “Rai Radio1” come riporta “Rai Sport”, si è esposto anche sulla questione stadi vuoti in periodo di pandemia di Coronavirus.

Spadafora si sbilancia su Cristiano Ronaldo. Protocollo violato

Di seguito la risposta di Spadafora sul ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia dopo il contagio da Covid-19: “Penso proprio abbia violato il protocollo, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. Da valutare, dunque, le conseguenze del ritorno del portoghese a Torino.

Importanti novità anche sulla questione stadi: “Per adesso sicuramente si. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”. E sulla sconfitta a tavolino del Napoli: “E’ una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.

