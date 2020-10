Il Milan probabilmente dirà addio a Zlatan Ibrahimovic il prossimo anno. I rossoneri hanno già in mente a chi affidare le chiavi dell’attacco.

L’attaccante principale del Milan attuale è Zlatan Ibrahimovic: l’asso svedese, però, potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione. Nel 2021 avrà esattamente 40 anni e la società sta pensando di affidarsi a elementi più giovani. Uno di questi proviene dalla Premier League ed è stato protagonista di un inizio di campionato strepitoso.

Milan, Ibrahimovic lascia: obiettivo Calvert-Lewin

Il prescelto per sostituire Ibrahimovic è Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton. Il classe ’97 ha segnato già nove reti in sei partite tra Premier League ed EFL Cup. Con Carlo Ancelotti alla sua guida si sta affermando come uno dei migliori attaccanti del campionato. Ibra ha il contratto in scadenza nel 2021 e il suo rinnovo è tutt’altro che certo.

L’Everton valuta Calvert-Levin almeno 40 milioni di euro. Una cifra che potrebbe salire, soprattutto se dovesse continuare a segnare come fatto finora. Il Milan valuta, in attesa che capiti l’occasione giusta. E il sostituto, l’erede, potrebbe arrivare proprio da Carlo Ancelotti.

