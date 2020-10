Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati nei prossimi mesi. Secondo quanto filtra da fonti estere, Gianluigi Donnarumma potrebbe presto trasferirsi in una big internazionale. Ecco le ultime novità

Il futuro di Gigio, come viene soprannominato, resta in bilico in casa Milan. Il portiere rossonero, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto con il club meneghino e l’interesse dei maggiori club internazionali resta vivo sull’estremo difensore. Secondo quanto riporta “Todo Fichajes”, sarebbe già stato raggiunto un accordo con il PSG.

Donnarumma verso l’addio al Milan: accordo con il PSG

Desta preoccupazione in casa rossonera il futuro di Donnarumma. Il portiere del Milan è una sicurezza per Stefano Pioli, ma la sua situazione contrattuale non lascia tranquilli la società e i tifosi rossoneri. Da gennaio, infatti, l’estremo difensore sarà libero di accordarsi ufficialmente con qualsiasi altro club, dato che non è ancora arrivato il rinnovo di contratto con il Milan. In uno scenario del genere, il PSG sembra nettamente in vantaggio sulla concorrenza. Secondo le ultime novità, i transalpini avrebbero già raggiunto un accordo con Mino Raiola.

Per ‘todofichajes’ l’accordo verrà ufficializzato nel prossimo inverno, mentre il portiere firmerà per la prossima estate, a costo zero. Sarebbe certamente un terremoto in casa Milan: Gigio è un pilastro della squadra e un idolo per i tifosi, tanto che la sua maglia è una delle più vendute dal club.