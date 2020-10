Calciomercato Milan, Bennacer via a gennaio | Le ultime

Il divorzio tra Ismael Bennacer ed il Milan sembrerebbe essere ormai vicino: a gennaio il centrocampista potrebbe partire

Il calciomercato è ormai terminato da dieci giorni, ma in casa Milan si lavora già alla prossima sessione per i trasferimenti. In chiave cessioni, i rossoneri potrebbero vedere la partenza di Ismael Bennacer. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione sulla prossima meta dell’algerino.

Calciomercato Milan, Bennacer vicino al PSG: può partire a gennaio

Milan che dopo l’ottimo inizio di stagione si prepara a riprendere da dove ha lasciato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Nel frattempo però i rossoneri devono far fronte all’assalto dall’estero per il centrocampista Ismael Bennacer. L’algerino infatti da tempo è nel mirino del PSG e la finestra di gennaio potrebbe essere quella giusta per partire.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, i parigini potrebbero effettuare l’assalto decisivo nella sessione invernale dei trasferimenti. Anche sulla valutazione del centrocampista potrebbe arrivare l’accordo. I rossoneri lo valutano intorno ai 30 milioni di euro, ma la sua partenza potrebbe avvenire in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dunque accordo che sembrerebbe essere raggiunto e Bennacer pronto a lasciare Milano, con Pioli che potrà valorizzare il neo acquisto Sandro Tonali. Individuato dal Manchester United come potenziale sostituto di Pogba, l’ex Empoli preferirebbe la Francia.

