Calciomercato Juventus, doppio big dal Real | Super derby con l’Inter

Si infiamma il derby di mercato tra Juventus ed Inter per due gioielli in uscita dal Real Madrid: i dettagli

Nemmeno il tempo di chiudere, da poco più di una settimana, il calciomercato estivo che Juventus ed Inter sono già pronte ad intrecciare le spade in vista della prossima estate. Bianconeri e nerazzurri guardano in casa Real Madrid, dove Zinedine Zidane può rivoluzionare la rosa dei ‘Blancos’: doppio duello tutto italiano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio stellare in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sfuma il sogno di Conte | Scippo PSG a 90 milioni!

Calciomercato, rivoluzione Real: duello Inter-Juventus

Non solo Marcelo sulla strada di Inter e Juventus. La rivoluzione che ha in mente Zinedine Zidane per il Real 2021/22 vede tra le illustre cessioni anche quella di Sergio Ramos. Lo spagnolo, secondo ‘Don Balon’, rientra nella lista dei cedibili in casa Real. Il difensore, in scadenza a giugno, è destinato al pari di Marcelo a salutare i ‘Blancos’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In fila c’è sempre la Juventus, da tempo sulle tracce di Ramos. Ma occhio all’Inter che, come per il laterale verdeoro, sarebbe pronta a dare battaglia con i bianconeri per il 34enne iberico. Su i due pilastri del Real, Juventus ed Inter dovranno vedersela anche con il Psg.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Suning trova l’accordo | In arrivo 30 milioni all’anno

A salutare Madrid sembrano destinati anche Jovic e Isco, sui Zidane non intende fare affidamento in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, retroscena Inter | Super scambio col Bayern: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il big può restare | Beffa per Juventus e Inter