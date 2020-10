Calciomercato Inter, nostalgia Icardi | L’indizio social

Calciomercato Inter, l’indizio social che non ti aspetti: Mauro Icardi su Instagram nostalgico del proprio periodo in nerazzurro, il post

Nostalgia canaglia, cantava un vecchio adagio. La stessa nostalgia che, magari, avrà attanagliato Icardi, quando ha pubblico sui propri profili social una storia da ex capitano nerazzurro: “Siamo stati quello che non si conta e non si ammette, ma non si dimentica mai”. Scrive così, l’attuale attaccante del Paris Saint-Germain, che ha voluto ricordare, nel suo post (foto in allegato) a tema Derby, il suo vecchio passato all’Inter. Un passato che, appunto, lo stesso Maurito sembra non dimenticherà mai.