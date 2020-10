Calciomercato Inter, accordo e scambio | Eriksen via

L’Inter ha trovato l’accordo per l’addio di Christian Eriksen. Previsto uno scambio: il danese lascerà i nerazzurri a gennaio.

L’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Inter non ha portato i frutti sperati. Antonio Conte gli preferisce altri profili da mandare in campo, così il danese non è diventato un titolarissimo della squadra. I nerazzurri stanno pensando di cedere Eriksen e i club interessati sono tanti. Considerando la crisi dovuta al Covid-19, le trattative sono spesso impostate con degli scambi più conguagli economici.

Inter, scambio Boateng-Eriksen con il Bayern Monaco

Uno scambio che si concretizzerebbe con il Bayern Monaco. Infatti, come riferisce ‘TodoFichajes.com‘, Jerome Boateng approderà all’Inter in cambio di Christian Eriksen. La trattativa si era impostata già durante la sessione di mercato estiva, ma poi non era andata a buon fine.

Verosimilmente i due club di riproveranno, per formalizzare l’operazione a gennaio. L’Inter dovrebbe un difensore centrale di assoluto valore dopo l’addio di Godin e le diatribe con Skriniar. Una soluzione positiva anche per il trequartista danese, che troverebbe più spazio in Bundesliga.

