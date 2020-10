Calciomercato, asse Real Madrid-Dortmund | Che beffa il per Milan!

Per il Milan potrebbe arrivare la grande beffa dall’asse tedesco-spagnolo: Real e Dortmund studiano un accordo per il futuro

Il nuovo Milan di Stefano Pioli prende forma ed i nuovi innesti cominciano ad ingranare la marcia giusta. Come per Brahim Diaz, arrivato dal Malaga ma il cui cartellino appartiene al Real Madrid. Il giovane spagnolo, secondo quanto riporta il portale spagnolo Defensa Central, avrebbe convinto il tecnico rossonero al punto da volerlo riscattare il prima possibile. Se i piani iniziali dei lombardi erano quelli di prolungare il prestito alla fine dell’annata attuale, adesso la dirigenza avrebbe rapidamente cambiato idea e vorrebbe presentare un’offerta da ben 25 milioni di euro per riscattare il talento dell’Under 21 spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Griezmann in Serie A | Clamoroso scambio col Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Paratici | C’è la svolta, domani è ufficiale

Asse Real-Dortmund, che beffa per il Milan

Intanto dalla prospettiva madridista, Brahim Diaz non è considerato l’uomo del futuro dei ‘Galacticos’. Zidane non è troppo affascinato dal classe 1999 in prestito al Milan, tuttavia potrebbe rifiutare l’offerta rossonera per sfruttare in modo diverso il cartellino dello stesso attaccante. Nei piani del Real Madrid c’è infatti Erling Haaland, forte norvegese del Borussia Dortmund. Il gioiellino dei tedeschi potrebbe lasciare entro una o due stagioni la Germania e sposare il nuovo progetto del Real Madrid (che punta anche a Mbappè). Ma, da parte del club spagnolo dovrà arrivare, in tal caso, un’offerta convincente al Dortmund. Pertanto sul piatto, per Haaland, i madrileni potrebbero mettere Dani Ceballos, Martin Odegaard e, appunto, Brahim Diaz.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Milan potrebbe dunque essere ‘beffato’ dal Drotmund, che potrebbe incassare il cartellino del giovane talento spagnolo per lasciar partire uno dei più grandi talenti esplosi negli ultimi anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto dalla Spagna | Cash e contropartita

Calciomercato Milan, assalto in casa Roma | Colpo per la difesa