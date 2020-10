Calciomercato, Allegri corona il sogno Premier | Assist dalla Germania

Il ritorno in panchina di Max Allegri potrebbe avvenire attraverso un particolare incrocio. Futuro in Premier grazie alla Nazionale tedesca…

Per Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto una nuova opportunità in panchina dopo l’addio alla Juventus di ormai oltre un anno fa. L’incrocio che vedrebbe protagonista il tecnico italiano parte dalla Nazionale di calcio tedesca. La Germania sembrerebbe stufa di Joachim Low. Il commissario tecnico tedesco ha attirati su di sé numerose critiche negli ultimi tempi e per lui l’avventura alla guida della Nazionale potrebbe essere giunta alle battute finali. A stuzzicare l’idea dei vertici della federazione della nazionale, per il nuovo ruolo di commissario tecnico, potrebbe essere un altro grande allenatore del calcio tedesco: Jurgen Klopp.

Allegri, ritorno in panchina con il Liverpool

Ed ecco, dunque, l’incrocio che potrebbe portare al gran ritorno in pista di Max Allegri. Se Jurgen Klopp dovesse cedere alle eventuali avance da parte dei vertici del calcio tedesco ed accettare di diventare il nuovo allenatore della Germania, si libererebbe una panchina importante, quella del Liverpool. I ‘Reds’ sono cresciuti esponenzialmente da quando l’ex Dortmund ne è l’allenatore, al punto da vincere nel 2019 la Champions League e nella stagione successiva la Premier. Per l’ex tecnico della Juventus sarebbe forse il modo migliore per mettersi di nuovo in sella e guidare un grande club verso obiettivi importanti.

Allegri potrebbe dunque tornare nuovamente ad allenare al termine di questa stagione, con la panchina del Liverpool che potrebbe accoglierlo dopo l’addio, eventuale, del tecnico che ha scritto la storia recente del club, Jurgen Klopp.

