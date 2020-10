Cristiano Ronaldo è appena atterrato in Italia. Il portoghese ha deciso di portare a termine la quarantena a Torino, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Di seguito le ultime novità e i dettagli

Non sono giorni facili per Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19 mentre era in ritiro con il suo Portogallo. L’ex Real Madrid ha scelto di partire per l’Italia, dove completerà la quarantena. Come riporta “Tuttomercatoweb”, l’attaccante è appena arrivato all’Aeroporto Caselle di Torino. Il fuoriclasse, partito dall’Aeroporto Tires di Lisbona, è arrivato in aeroambulanza. Sul posto, ad attenderlo, era pronta un’altra ambulanza per accompagnarlo direttamente a casa, dove rispetterà la quarantena. Ronaldo salterà sicuramente la partita di Serie A contro il Crotone, ma la Juventus spera di recuperarlo per la super sfida contro il Barcellona.

Cristiano Ronaldo in Italia. Nuovo positivo nella Juventus

Intanto il Covid-19 non lascia in pace la Juventus. Weston McKennie è, infatti, risultato positivo al virus, dopo gli ultimi controlli previsti in casa bianconera. A questo punto, il club torinese è stato posto dalle autorità, come da protocollo, in isolamento fiduciario.

