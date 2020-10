José Maria Callejon è un nuovo calciatore della Fiorentina. L’esterno è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa. Particolarmente interessanti le dichiarazioni su Federico Chiesa e il Napoli

Callejon ha scelto Firenze per proseguire la sua carriera, dopo 7 anni di gol, assist e grandi prestazioni con la maglia del Napoli. Lo spagnolo racconta i retroscena dell’addio ai partenopei e si sofferma anche sul paragone con Federico Chiesa, passato alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni riportate da “Tuttomercatoweb”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, le trattative concluse | Da Chiesa a Callejon

Fiorentina, si presenta Callejon: dall’addio a Napoli a Chiesa

José Callejon si sofferma per prima cosa sul suo vissuto in Serie A: “Da quando sono arrivato al Napoli, mi sono sempre trovato bene. Dopo una certa età un giocatore è più maturo e si pensa a come esprimersi al meglio. I giocatori che hanno più esperienza qui in Italia rendono bene”. L’esterno racconta il suo addio agli Azzurri: “Ho vissuto a Napoli sette anni meravigliosi. Amerò Napoli per sempre. Sono stato troppo bene. Però ero arrivato a un punto di dover interrompere questa lunga tappa. E’ stato difficile perché ci ho pensato molto. Il lockdown mi ha permesso di pensarci ancora meglio. Ho pensato che il mio ciclo a Napoli era finito”.

Ecco le dichiarazioni di Callejon su Chiesa: “Non mi piace essere l’erede di nessuno perché non lo sono: siamo due giocatori diversi. Chiesa diventerà fortissimo ma io vengo qua a fare il mio lavoro. Cercherò di fare il mio lavoro e se giocherò al suo posto darò il massimo come in qualsiasi altro ruolo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa