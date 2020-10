Calciomercato Juventus, tentativo per Sergio Ramos | La risposta del Real

Arriva subito la reazione da parte del Real Madrid dopo le voci di una possibile partenza di Sergio Ramos.

Le voci riguardanti il futuro di Sergio Ramos sono arrivate ovviamente anche alle orecchie del Real Madrid. Nelle ultime ore il difensore è stato accostato alla Juventus e al Paris Saint-Germain, dimostratesi interessate al capitano delle merengues, ma la risposta del club è arrivata subito.

Calciomercato Juventus, salta tutto per il difensore

Stando a quanto riportato da Defensa Central, infatti, il Real Madrid ritiene Sergio Ramos un emblema e un perno del club: “Chiuderà la propria stagione qui” è stata la solenne risposta ricevuta dalle fonti vicine al Real Madrid. Nel club bianco non si percepisce nessun tipo di pressione a causa di tali voci e il difensore è sereno, tant’è che l’accordo per il rinnovo è oramai vicino. A ritardare fino a ora l’arrivo della firma è stata la volontà di Florentino Perez di proporre un rinnovo annuale a Sergio Ramos, con la promessa di continuare ad allungare l’accordo di stagione in stagione: una formula non proprio gradita al capitano blancos, ma si troverà una quadra finale.

Lo stesso Sergio Ramos, in ogni caso, aveva specificato che la sua permanenza al Real Madrid è assicurata: nei piani di Zinedine Zidane continua a essere titolare e presente, al centro del progetto, il che non lascerebbe intendere nessuna possibile partenza verso l’Italia o verso la Francia.

