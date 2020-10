Calciomercato Juventus, futuro Paratici | C’è la svolta, domani è ufficiale

Calciomercato Juventus, arriva la decisione sul futuro di Fabio Paratici: ecco cosa succederà tra il club bianconero e il dirigente

La Juventus ha terminato la propria campagna acquisti rivoluzionando in buona parte la sua rosa. Cambio generazionale in molti ruoli per i bianconeri, che dovranno proseguire anche nelle prossime sessioni con il processo di svecchiamento, cercando di tenere sempre alta la competitività. C’è grande fiducia nel nuovo corso con Pirlo al timone, unita alla grande attesa per capire, nelle prossime gare di campionato, se la squadra riuscirà a decollare.

Calciomercato Juventus, Paratici resta: domani l’assemblea

Molti cambiamenti, ma non per quanto riguarda il ruolo nella dirigenza di Fabio Paratici. Una secca smentita ai rumours sul futuro del dirigente arriva dalle colonne di ‘Tuttosport’, dalle quali si apprende che nel corso dell’assemblea prevista per domani alla Continassa, il ds sarà confermato. Il rapporto tra lui e i vertici societari è solido. Niente addio, nonostante le proposte ricevute, soprattutto dal Manchester United. Resta da definire la questione contrattuale, essendo l’accordo in scadenza nel 2021. Ma anche questo non dovrebbe essere un problema. Agnelli gli riconosce di aver ben operato quanto a taglio del monte ingaggi, plusvalenze e scoperta di giovani talenti.

