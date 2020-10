Calciomercato, big ai ferri corti con l’allenatore | Juventus in agguato!

La Juventus è in agguato per assicurarsi il big, in uscita dal club di appartenenza e ai ferri corti con l’allenatore. Ecco la situazione.

La Juventus ha nel mirino diversi giocatori per il mercato di gennaio. Soprattutto dei top player in grado di alzare il livello della squadra. Il club bianconero è alla ricerca di occasioni da sfruttare e probabilmente oggi se n’è presentata una. Ousmane Dembélé, infatti, al Barcellona sta avendo diversi problemi, soprattutto con Ronald Koeman.

Juventus, Dembélé rompe con Koeman

Secondo quanto riferito dai colleghi spagnoli di ‘Sport.es‘, è nato uno screzio tra Dembélé e Koeman. L’allenatore del Barça, infatti, ha mandato il calciatore francese ad allenarsi individualmente quando la squadra aveva dei giorni di riposo.

Una soluzione nata a primo impatto per far recuperare dai tanti infortuni il francese, ma che rappresenta una possibilità da sfruttare da parte della Juventus, che resta in agguato. Dembélé avrebbe già detto sì ai bianconeri, rifiutando offerte anche dalla Premier League. A gennaio, quindi, non è escluso che si possa concretizzare l’affare.

