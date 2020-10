Un top player potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato per trasferirsi in un grande club spagnolo

Un pilastro della Juventus targata Andrea Pirlo potrebbe fare le valigie nel prossimo calciomercato estivo. Non parliamo di Cristiano Ronaldo, trovato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri e comunque anche lui con un futuro incerto. Spifferi riguardo una sua possibile partenza a giugno, ad un anno dalla scadenza del contratto, continuano ad esserci avendo come spiegazione principale la delicata situazione economica (in rosso di 90 milioni l’ultimo bilancio, senza contare altrettanti 90 milioni di stipendi rinviati al bilancio 2021) in cui versa la società presieduta da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, tentativo del Real per de Ligt: la richiesta dei bianconeri

E’ Matthijs de Ligt il big che a fine stagione potrebbe dire addio alla Juve. Pagato 70 milioni di euro bonus compresi nell’estate 2019, il centrale olandese è da tempo nel mirino di diversi top club stranieri. In particolare del Real Madrid di Florentino Perez, alla ricerca di un successore di Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno e nelle scorse ore accostato proprio ai bianconeri dalla seguitissima ‘El ChiringuitoTv’. Il numero uno delle ‘Merengues’ ha un ottimo rapporto con Mino Raiola, agente dell’ex Ajax.

In Spagna tempo fa è stato scritto tempo fa che l’agente dell’ex Ajax avrebbe promesso al presidente madrileno l’approdo in tempi brevi di uno dei pezzi più pregiati della sua luccicante ‘scuderia’. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Pogba, Haaland e appunto de Ligt. Il Real potrebbe mettere sul piatto un’offerta cash da 60 milioni di euro, oltre al cartellino di Jovic.

Per arrivare ai fatidici 100 milioni di euro, però, possibile richiesta del club bianconero di inserire nell’affare il cartellino di Isco, valutato sui 40 milioni e molto stimato da Pirlo.

R.A.

