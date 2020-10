Il procuratore più influente nel calcio internazionale prepara un nuovo trasferimento per il futuro.

Jorge Mendes continua ad avere un peso importante per il calcio internazionale e un altro suo assistito sarebbe pronto a muoversi per diventare protagonista del calciomercato. Mendes, infatti, è riuscito a strappare dalle mani di Jorge Messi, padre di Leo, l’incarico di rappresentanza di Anssumane Fati, il talento del Barcellona pronto a essere incoronato come nuovo crack del calcio mondiale.

Calciomercato Juventus, Mendes ha già il post Ronaldo

L’attuale contratto di Ansu Fati scade nel giugno del 2022, al termine della prossima stagione e stando a quanto riportato da Don Balon, starà a Josep Bartomeu, presidente dei blaugrana, cercare di intessere un rapporto di fiducia con Mendes per poter trattenere il proprio talento. Già quest’estate sono stati compiuti degli importanti passi in avanti, soprattutto dopo che Mendes ha aiutato la società a trovare una sistemazione per Jean-Clair Todibo, alla fine passato in prestito al Benfica, e anche per aver mediato la partenza di alcuni elementi non graditi da Ronald Koeman, come anche Nelson Semedo: pur non essendo il suo agente, infatti, Mendes ha agito come intermediario con il Wolverhampton.

Ma l’agente portoghese è noto per saper rendere la vita impossibile ai presidenti, come accaduto con Florentino Perez dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e, più recentemente, con quanto accaduto con James Rodriguez. Proprio legandosi all’affare per CR7 in bianconero, Mendes potrebbe provare a portare Ansu Fati in bianconero nel 2022, strappando il talento al Barcellona e permettendo ad Agnelli di compiere un altro grande affare in chiave futura, assicurandosi il post-Cristiano.

