Calciomercato Juventus, due top player nel mirino | Rivoluzione in difesa!

La Juventus il prossimo anno potrebbe avere una difesa composta da due top player. Ecco tutti i dettagli.

Storicamente, la Juventus non si è mai fatta problemi per acquistare un difensore dal costo elevato. Un esempio è De Ligt, ma nelle prossime sessioni di mercato potrebbe non essere l’unico. Il club bianconero, infatti, complice anche il cambio generazionale che sta portando avanti Andrea Pirlo, ha messo gli occhi su vari top player in giro per l’Europa.

Juventus, coppia Gimenez-Alaba per la difesa

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus ha intenzione di assicurarsi José Gimenez e David Alaba per la prossima stagione. Si tratta di due operazioni molto costose, per motivi diversi. Alaba è in scadenza nel 2021, ma chiede un ingaggio molto alto e su di lui ci sono anche gli interessi di Inter, Manchester United e PSG.

José Gimenez, invece, è un punto fermo dell’Atletico Madrid di Simeone. Il Manchester City ha provato ad acquistarlo durante la sessione di mercato estiva, ma i Colchoneros hanno rifiutato il trasferimento. Il costo del difensore si aggira intorno ai 90 milioni di euro.

