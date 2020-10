Calciomercato Inter, Suning trova l’accordo | In arrivo 30 milioni all’anno

Calciomercato Inter, il club nerazzurro pronto a stipulare un super accordo: ecco la mossa di Marotta e Suning

Dopo una grande sessione di calciomercato, l’Inter rilancia ancora di più le sue ambizioni nella lotta scudetto. Nerazzurri che puntano con decisione al titolo, Conte ha ora a disposizione una squadra competitiva per andare fino in fondo. Ma è un’Inter che punta a una crescita costante dentro e fuori dal campo, per tornare finalmente ai livelli assoluti che competono al club. Ecco perché assume particolare importanza la prossima mossa di mercato che Marotta e Zhang stanno per concludere.

Calciomercato Inter, ecco il nuovo sponsor: cifre pazzesche

Secondo ‘Tuttosport’ oggi in edicola, infatti, l’Inter sta per siglare l’accordo con il suo nuovo sponsor. A giugno, scadrà il contratto con Pirelli, che resterà all’interno della società con altre formule di sponsorizzazione. Dopo aver pensato a Samsung, adesso sarebbe in vista l’intesa con Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici. Suning ha già raggiunto un accordo extra-calcio, ora per la sponsorizzazione potrebbe essere strappato un ingaggio da addirittura 30 milioni di euro a stagione. La ragione di questa mossa risiede soprattutto nel passivo di questa annata per le casse del club, che toccherà quota 100 milioni. Una perdita dovuta sia alla pandemia, che alla risoluzione del contratto con uno dei due intermediari cinesi che curavano il marchio Inter in Estremo Oriente: una perdita da ben 25 milioni.

