Il campione del mondo francese non convince al Barcellona. Griezmann può approdare in Serie A: ecco il clamoroso scambio

Non si è mai ambientato pienamente al Barcellona Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona. I balugrana, che lo hanno in rosa da ormai oltre un anno, non hanno trovato nel francese ciò che si aspettavano. I gol e le giocate mostrate negli anni addietro con l’Atletico Madrid sono notevolmente diminuiti e il nuovo tecnico Koeman starebbe già pensando di sostituirlo. La dirigenza del Barça starebbe pertanto pensando ad uno scambio, in modo da sfruttare la carta Griezmann, che resta tra i più richiesti in Europa, e trarne vantaggio. A riferirlo è Don Balon, secondo cui potrebbe avvenire uno scambio con l’Inter.

Griezmann, scambio Inter-Barcellona con Lautaro

Obiettivo del Barcellona ormai da tempo è infatti Lautaro Martinez. L’argentino ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, segnando e convincendo. Il suo addio all’Inter potrebbe avvenire prima del previsto: il Barcellona sarebbe pronto a farsi avanti anche a gennaio, con la proposta di uno scambio secco e senza alcun particolare tipo di clausola. A spingere verso la buona riuscita dell’affare dovrebbe essere la voglia di Griezmann di cambiare aria e quella di Lautaro di raggiungere i catalani. Inoltre l’Inter, da quando ha Conte al timone delle operazioni, è in cerca di uomini di esperienza e di calibro mondiale per costruire un gruppo solido e vincente.

Chi meglio di Griezmann per i nerazzurri? Il campione del mondo francese non sembra infatti destinato a restare al Barcellona, dove non ha trovato la sua dimensione, e potrebbe cedere il posto proprio a Lautaro, su cui il club spagnolo ha posato il mirino da tempo.

