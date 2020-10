Calciomercato Inter, nuovo tentativo a centrocampo | Ecco lo scambio

L’Inter lavora per migliorare la rosa anche tramite il calciomercato di gennaio e potrebbe pensare a un nuovo scambio in Serie A: discussioni con la Roma

È una stagione importante per l’Inter, che vuole vivere dei mesi da protagonista tornando definitivamente ad alzare trofei dopo quasi dieci anni dall’ultima volta. La compagine allenata da Antonio Conte parte con ancora più certezze rispetto alla scorsa stagione, quando scudetto ed Europa League sono state solo sfumate.

La partenza quest’anno è stata tutto sommato positiva, prima sono arrivato due successi contro Fiorentina e Benevento e poi un pareggio per 1-1 contro la Lazio che può considerarsi comunque come un punto guadagnato e non due persi. Sabato poi ci sarà un’altra sfida importante con il Milan, attualmente primo in classifica insieme all’Atalanta.

Calciomercato Inter, nuova ipotesi di scambio per gennaio: Brozovic alla Roma e Cristante in nerazzurro

La squadra è concentrata sul campo ma la società non smette mai di lavorare per migliorare la rosa anche attraverso il calciomercato di gennaio e potrebbe fare un nuovo scambio in Serie A.

Con la Roma, infatti, potrebbero tornare le discussioni riguardante l’ingaggio di Cristante. Il centrocampista piace ai nerazzurri e può essere la giusta pedina di scambio per Marcelo Brozovic, che non sta vivendo un grande avvio di stagione anche a causa della troppa concorrenza che c’è nel centrocampo dell’Inter.

Non è da escludere dunque che nelle prossime settimane si torni a parlare dello scambio tra Roma e Inter per i due centrocampisti.

