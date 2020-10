La Juventus non intende perdere tempo e il club bianconero già è al lavoro in vista della prossima stagione: assalto a Sergio Ramos

Saranno mesi di duro lavoro per la Juventus, che cercherà di essere la protagonista assoluta della prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero continuerà a guardare in casa Real Madrid per conoscere nel dettaglio la situazione del capitano Sergio Ramos, che non ha rinnovato il suo contratto con le “merengues”. A partire da gennaio il difensore spagnolo potrebbe accordarsi liberamente con un’altra big d’Europa.

Calciomercato Juventus, assalto decisivo a Sergio Ramos

E così come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito” sulle tracce di Sergio Ramos ci sarebbe non soltanto la Juventus, ma anche il Paris Saint-Germain, pronto ad affondare il colpo vincente.

Inda così ha svelato che il Real Madrid non avrebbe chiamato lo stesso difensore spagnolo per il rinnovo e così ci sarebbero già le due offerte dalle big d’Europa. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere al meglio il suo futuro che resta così in bilico con il club madrileno.

La Juventus ci proverà ancora per non lasciarsi sfuggire una grande occasione per la prossima stagione.

