La Juventus è già proiettata al prossimo anno, con un obiettivo a centrocampo per gennaio: il rinforzo arriva dalla Serie A

Ad una settimana dalla chiusura della sessione di calciomercato, in casa Juventus è già tempo di guardare alle operazioni future. Focus a centrocampo, dove un big a gennaio potrebbe lasciare vacante un posto per un possibile nuovo colpo: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Kean | Al PSG a titolo definitivo

LEGGI ANCHE >>>Juventus, bomba dalla Spagna | Offerta per Sergio Ramos

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: sostituto in Serie A

Aaron Ramsey e la Juventus potrebbero salutarsi a gennaio. Il gallese, accostato a diversi club in estate, può partire lasciando spazio ad un nuovo rinforzo di spessore per la mediana bianconera. In tal senso, Paratici starebbe tornando a pensare a Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma in scadenza nel 2022 con i giallorossi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il talento classe 1996 piace tanto anche all’Inter, con Conte e Marotta che lo hanno monitorato nei mesi scorsi. Nell’ultima stagione con la casacca giallorossa, Pellegrini ha accumulato 34 presenze con 3 reti e ben 13 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rifiuto del top player | Accordo per il 2022!

La Juventus, dunque, torna alla carica per Pellegrini: la Roma è avvisata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ in attacco | Lo vuole Guardiola!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo da sogno a sinistra | Saldo top a gennaio