Calciomercato, scambio Juventus-Manchester City | Tutti i dettagli

Potrebbe profilarsi uno scambio di mercato clamoroso tra Juventus e Manchester City. Tra le fila dei Cityzens c’è uno ‘scontento’ di lusso e i bianconeri avrebbero in mente di portarlo a Torino.

La Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori per alzare ancor di più il tasso tecnico del centrocampo e dell’attacco. Quelli attualmente impiegati da Andrea Pirlo sono molto importanti, però le occasioni che il mercato potrebbe presentare in futuro devono essere colte. E una di queste potrebbe essere Kevin De Bruyne, trequartista del Manchester City, a cui i bianconeri sono interessati. Il giocatore scelto per lo scambio è Rodrigo Bentancur, non molto stimato dal proprio allenatore.

Calciomercato Juventus, scambio con il Manchester City: tentativo shock per de Bruyne

Qualche giorno fa Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK. Il trequartista belga ha fatto il punto sul rinnovo del contratto con il Manchester City. I Cityzens valutano De Bruyne sugli 80 milioni di euro, una cifra davvero molto alta soprattutto valutando gli effetti della crisi del Covid-19.

La Juventus in cambio potrebbe offrire 30 milioni di euro cash più il cartellino di Bentancur per ridurre le richieste del Manchester City. Uno scambio interessante per la Juve, che permetterebbe a De Bruyne di lasciare i Cityzens I media inglesi, infatti, riferiscono di un malcontento del belga nel giocare nella squadra di Pep Guardiola.

