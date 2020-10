Calciomercato Juventus, addio Kean | Al PSG a titolo definitivo

Moise Kean potrebbe diventare a titolo definitivo un giocatore del PSG: tutto dipenderà dai prossimi mesi in Ligue1 con la decisione di Leonardo

Moise Kean è tornato a vestire la maglia della Nazionale italiana dopo il suo trasferimento in prestito al Paris Saint-Germain. A poco a poco il classe 2000 sta ritrovando il clima partita dopo tante panchine collezionate con l’Everton.

Calciomercato Juventus, Kean passa a titolo definitivo al Psg

Come svelato da France Football il PSG avrebbe un’opzione di acquisto per lo stesso attaccante italiano: la decisione del direttore sportivo, Leonardo, arriverà soltanto al termine della stagione. In caso di annata positiva, l’ex Juventus potrebbe continuare la sua avventura in Ligue1 mettendosi in mostra dopo l’esperienza da dimenticare in Premier con l’Everton.

