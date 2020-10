Il top player esce allo scoperto e mette da parte Inter e Juventus per il suo futuro: italiane snobbate, i dettagli

Non giungo buone notizie, dalla Germania, per un obiettivo comune di Inter e Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Bianconeri e nerazzurri, dunque, snobbati dal big in scadenza contrattuale nella prossima estate: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, ‘no’ a Juventus ed Inter: addio al top player

Un futuro controverso quello che riguarda David Alaba, corteggiato da tempo dalla Juventus ma anche dall’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, in caso di mancato rinnovo dell’austriaco in scadenza con il Bayern, le italiane sarebbero state ‘accantonate’ da Alaba.

Il difensore, all’occorrenza terzino, ha in mente solo Real Madrid e Barcellona. In particolare i ‘Blancos’, sarebbero la primissima scelta del 28 in scadenza il 30 giugno 2021 con i bavaresi. Se sfumasse la pista Real, Alaba dirotterebbe le attenzioni sul Barcellona. Niente Serie A, dunque, per il classe

Inter e Juventus dovranno quindi guardare altrove. Nella passata stagione con il Bayern Monaco, il difensore ha collezionato 42 presenze con 2 reti e 2 assist vincenti.

