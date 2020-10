Calciomercato Juventus, addio Dybala | Al suo posto un altro big!

La Juventus valuta un addio con il fuoriclasse Paulo Dybala, con cui non si riesce a trovare un accordo per il rinnovo. Pronto l’assalto a un altro big

La Juventus ha vissuto un’estate molto movimentata e i lavori alla rosa potrebbero non essere già finiti, ma ci potrebbero essere delle ulteriori novità in futuro. Intanto si lavora con Andrea Pirlo e la società di auspica di avere un nuovo predestinato in panchina per fare bene da subito.

Le prime due gare non sono andate malissimo anche se la trasferta di Roma ha evidenziato sicuramente delle difficoltà in fase difensiva. Non c’è stato il tempo per disputare tante amichevoli ed effettuare delle prove per cui la vera Juventus potrebbe vedersi tra qualche mese.

Calciomercato Juventus, ancora niente rinnovo per Dybala: possibile cessione per arrivare ad Haaland

Intanto c’è una situazione che tiene con il fiato sospeso tutto il popolo bianconero, ovvero il rinnovo di Paulo Dybala. Il suo contratto scade nel 2022 e c’è bisogno di un prolungamento per non rischiare di perderlo a pochi soldi tra qualche mese. Le trattative sembrerebbero ancora in alto mare e per questo potrebbe nascere una nuova ipotesi.

La Juventus infatti potrebbe cedere la Joya nella prossima estate per circa 60-70 milioni in modo da finanziare il colpo Haaland. I bianconeri hanno buoni rapporti con il suo agente, Mino Raiola, e per questo la trattativa potrebbe essere più semplice. Tra il club e il procuratore ci sarebbe già da tempo un’intesa di massima.

Le parti infatti hanno avuto dei contatti già diverse volte in passato e non si esclude un assalto decisivo nell’estate 2021.