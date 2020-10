Calciomercato Inter, assalto Real Madrid per il big | La richiesta di Conte

L’Inter è pronta a valutare nuove offerte in entrata per il big. Il Real Madrid ci prova ma arriva subito la controfferta dei nerazzurri

L’Inter è pronta a vivere un’annata diversa della solite e l’auspicio della società è quello di raggiungere un trofeo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta. Antonio Conte vuole impressionare e vincere un titolo anche in nerazzurro e l’obiettivo è recitare la parte da protagonista già in Serie A.

La scorsa stagione è stata comunque positiva per Lukaku e compagni, ma non è stato conquistato nessun trofeo anche se Europa League e Serie A sono state a un passo. Questa volta si vogliono cancellare i passi falsi che hanno compromesso il campionato scorso per provare a conquistare la prima posizione.

Calciomercato Inter, il Real Madrid cerca Skriniar: pronti Marcelo più soldi. C’è la controfferta

Antonio Conte e i suoi ragazzi sono tutti concentrati in vista del derby che si giocherà dopo la pausa per le nazionali, ma la società continua a lavorare sul calciomercato sia per eventuali affari in entrata che in uscita. Dal Real Madrid si segue Milan Skriniar e non è escluso un nuovo assalto nelle prossime sessioni.

In particolare la proposta dei Blancos potrebbe comprendere Marcelo più l’aggiunta di soldi per arrivare allo slovacco. L’Inter potrebbe valutare una sua cessione ma probabilmente non accettando un’offerta simile. I nerazzurri e soprattutto Conte infatti vorrebbero includere nella trattativa Toni Kroos.

Il centrocampista tedesco classe 1990 ha collezionato due presenze in questa stagione e potrebbe essere un rinforzo importante per Antonio Conte.