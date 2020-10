Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Conte beffato

Arriva la beffa per l’Inter, con Kante che sembra pronto ad accettare un’altra squadra già a gennaio.

N’Golo Kante ha un contratto fino al 2023 con il Chelsea e quest’estate ha rifiutato diverse proposte arrivate anche dall’Italia, con Antonio Conte che ha insistito per portarlo all’Inter. Ora, però, la più grande minaccia per l’ex CT della nazionale è che Kante possa decidere di trasferirsi al Real Madrid al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, arriva la beffa per Kante

Dopo la rottura con Frank Lampard, a causa di un permesso non concesso, Kante sta cercando in tutti i modi di ottenere la cessione già a gennaio, magari in direzione Real Madrid. Le merengues devono trovare un sostituto di Casemiro, soprattutto per permettergli di riposare nel corso della stagione senza dover disputare tutte le gare in calendario e Kante rappresenta la scelta più adeguata alle necessità di Zidane.

A gennaio si potrebbe già concludere l’operazione, con un prestito al quale farebbe seguito un obbligo di riscatto al termine della stagione. Conte rimarrebbe così alla finestra di un affare che non si potrebbe più concretizzare.

