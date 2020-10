Calciomercato Inter, pericolo Thiago Motta | Difensore nel mirino

L’Inter sta trattando il rinnovo per il difensore, ma Thiago Motta potrebbe inserirsi nella trattativa. Ecco tutti i dettagli

L’avvicendamento sulla panchina del Paris Saint-Germain interessa anche l’Inter. Thomas Tuchel dovrebbe lasciare il club parigino, che dovrebbe puntare su Thiago Motta. L’ex centrocampista della nazionale italiana ha allenato anche il Genoa, ma prima ha avuto un’esperienza nella formazione Under 19 del PSG. Thiago Motta avrebbe superato la concorrenza di Max Allegri e Mauricio Pochettino. E con Leonardo in dirigenza, le possibilità di guardare in casa della Serie A per rinforzare la squadra sono parecchie.

Inter, occhi del PSG su De Vrij

Uno dei giocatori su cui potrebbe puntare il PSG in Serie A è Stefan De Vrij, difensore dell’Inter. Ingaggiato dopo essersi svincolato dalla Lazio, l’olandese si è imposto come uno dei titolarissimi di Antonio Conte ed è in trattativa per il rinnovo del contratto. L’accordo non è stato ancora trovato, anche perché le pretese del suo agente, Mino Raiola, sono molto alte.

Raiola, infatti, vorrebbe che a De Vrij venisse riconosciuto lo status di top player della squadra, così come è stato fatto a Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Entrambi guadagnano circa 8 milioni di euro a stagione e l’obiettivo del super-agente è raggiungere quella cifra. Una trattativa complicata, che potrebbe favorire l’inserimento del PSG. Thiago Motta ama far partire l’azione da dietro e De Vrij ha la qualità per essere piazzato al centro della difesa. Il club nerazzurro verosimilmente non prenderà in considerazione offerte inferiori a 50-60 milioni di euro. Tutta plusvalenza visto che il difensore è arrivato a parametro zero.

