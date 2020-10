Calciomercato Inter, addio Handanovic | Un top player tra i pali!

L’Inter potrebbe dire addio a Samir Handanovic. Il portiere serbo ha quasi 36 anni e l’obiettivo è quello di affidare la porta a un top player del ruolo, che non ha ancora rinnovato col proprio club.

L’Inter non ha ancora deciso chi sarà il portiere per la prossima stagione. Samir Handanovic è ormai un veterano dei nerazzurri, ma questo per lui potrebbe essere l’ultimo anno. Il portiere serbo ha 36 anni e non è escluso che Marotta tenti di acquistare un elemento più giovane e soprattutto di elevata caratura internazionale.

Inter, l’obiettivo per la porta è Ter Stegen

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende del Barcellona, Marc-André Ter Stegen è l’obiettivo principale per la porta dell’Inter. Il tedesco non ha ancora rinnovato con il Barcellona e non è certo che lo faccia. Il club nerazzurro gli avrebbe proposto di approdare a Milano il prossimo anno, quando ci dovrebbe essere l’avvicendamento con Handanovic.

Tuttavia, l’intenzione di Ter Stegen sembra quella di restare al Barcellona. Le difficoltà per arrivare al rinnovo sono parecchie, anche perché vorrebbe diventare il più pagato della rosa blaugrana. Secondo il sito spagnolo però, sull’estremo difensore tedesco ci sarebbe anche la Juventus, che sarebbe una delle maggiori interessate al momento.

