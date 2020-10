Calciomercato, Inter ‘beffata’ | Top player in Ligue 1!

Sembra sfumare un obiettivo di mercato per l’Inter, molto interessata al top player. Tuttavia, il giocatore a gennaio dovrebbe approdare in Ligue 1.

L’Inter monitora costantemente le vicende dei top player in giro per l’Europa. Alcuni non stanno vivendo un gran momento nel loro attuale club e i nerazzurri restano in attesa, nel caso si creino le condizioni per un trasferimento. Uno di questi, Antoine Griezmann, non sta passando un bel periodo tra le fila del Barcellona. L’Inter è da tempo interessata, ma la destinazione per il francese potrebbe essere un’altra.

Inter, Griezmann approda in Francia

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito‘, il futuro di Antoine Griezmann non sarà più al Barcellona. Le Petit Diable non si è integrato bene tra i blaugrana e presto potrebbe lasciare la Catalogna. Nemmeno il cambio dell’allenatore, da Setien a Koeman, ha aiutato l’ex Atletico Madrid. Le voci di un suo addio a gennaio si fanno sempre più insistenti.

L’emittente spagnola riferisce che il club più interessato a Griezmann è il Paris Saint-Germain. Eduardo Inda ha fatto il punto della situazione: “Non si è integrato al Barcellona. Messi e lo zoccolo duro dello spogliatoio non lo vogliono. Il PSG è interessato e l’operazione potrebbe essere chiusa già a gennaio“. Insomma, l’Inter è avvisata: uno dei sogni di mercato dei nerazzurri potrebbe sfumare.

