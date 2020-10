Lutto per Francesco Totti: è morto il padre Enzo

Grave lutto per la famiglia Totti: Francesco perde il padre Enzo a causa del Covid-19.

È morto Enzo Totti, padre dell’ex capitano della Roma. Ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus, “Lo Sceriffo”, come lo avevano rinominato in famiglia, è morto all’età di 76 anni. Aveva sofferto in passato di problemi cardiaci, superando un infarto che lo aveva colpito qualche anno fa. Presenza importante della vita di Totti, il padre Enzo si poteva incontrare spesso a Trigoria, durante gli allenamenti, o in ritiro con la squadra, accompagnato da numerosi amici in montagna.

