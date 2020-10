Calciomercato Juventus, colpo da sogno a sinistra | Saldo top a gennaio

Il calciomercato bianconero può vedere l’approdo del top player già a gennaio: sì all’addio, può arrivare con un forte ‘sconto’

La Juventus, in attesa di riprende col calcio giocato nonostante i numerosi casi di Covid in Serie A, guarda anche al futuro. Un futuro che passa, inevitabilmente, dal calciomercato. A partire da gennaio, mese nel quale il club bianconero potrebbe mettere le mani sul top player in uscita a costi contenuti: i dettagli.

Calciomercato Juventus, occasione dalla Spagna: le cifre

Un nome che gravita nelle teste dei dirigenti bianconeri e che, già a gennaio, potrebbe approdare alla corte di Pirlo. La Juventus non perde di vista Marcelo, ormai ai margini del progetto tecnico di Zidane. Il brasiliano, 32 anni ed in scadenza il 30 giugno 2022, può salutare anzitempo le ‘Merengues’ e ad un prezzo decisamente conveniente.

In segno di riconoscenza per quanto dato al Real Madrid negli ultimi anni, Florentino Perez lascerebbe partire il talento verdeoro per 13-15 milioni di euro. Un affare che alletta non poco Paratici che insegue Marcelo da ormai oltre un anno, anche con la spinta di Cristiano Ronaldo, molto amico del brasiliano. Situazione, dunque, in divenire.

Pirlo può prepararsi al primo, consistente, regalo per gennaio: Marcelo è il nome caldo per la corsia mancina della Juventus.

