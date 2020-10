Calciomercato Juventus, occasione dal Real Madrid | Top player ‘in saldo’

Possibile colpo della Juventus dal Real Madrid. Il big è sul mercato e i Blancos hanno anche posto le condizioni per il trasferimento, molto vantaggiose.

La Juventus è sempre molto attenta al mercato internazionale e all’evolversi delle situazioni dei vari top player in giro per l’Europa. Uno di questi è Eden Hazard, esterno offensivo del Real Madrid. Zinedine Zidane ha grande stima del belga, che purtroppo per i Blancos non si è mai espresso a grandi livelli, complice anche qualche infortunio di troppo. E’ tutt’altro che esclusa, quindi, una sua partenza da Madrid.

Juventus, il Real Madrid mette Hazard in saldo

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il Real Madrid potrebbe lasciar partire Hazard per una cifra abbastanza bassa. L’esterno belga è stato acquistato dai Blancos nell’estate del 2019 per oltre 100 milioni di euro più bonus. Una cifra che, al momento, sembra impossibile da recuperare. Zidane ha ancora fiducia nel giocatore, ma i tanti infortuni hanno reso complicato l’affermarsi a grandi livelli.

Ecco perché il Real Madrid sarebbe disposto a privarsi di Hazard per 80 milioni di euro. Il tecnico francese spera ancora che l’ex Chelsea si riprenda, mentre Florentino Perez non è molto fiducioso a riguardo. La Juventus è avvisata: Hazard è un classe ’91 che, al netto degli infortuni e dei problemi di peso, è un vero e proprio top del ruolo. Non è esclusa, quindi, un’offensiva da parte del club bianconero.

