La Juventus continua a pensare al futuro per nuovi innesti di qualità in vista di gennaio: beffa all’Inter, scambio più cash

Saranno mesi decisivi in vista della prossima stagione per quanto riguarda il calciomercato. Dopo la sessione terminata pochi giorni fa, la Juventus starebbe già lavorando in ottica futura per gennaio. Nel mirino del club bianconero ci sarebbe un obiettivo dell’Inter, possibile beffa in arrivo per Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, assalto decisivo a Kante

Il centrocampista francese del Chelsea, Kante, avrebbe rotto il suo rapporto con Lampard come svelato da Le Parisien e così un suo possibile addio sembrerebbe sempre più vicino. Ci sarebbe stato, inoltre, nelle ultime il sorpasso della Juventus nei confronti dell’Inter con la prima offerta formulata di 38 milioni più il cartellino di Rabiot.

Così i prossimi mesi saranno decisivi per conoscere con certezza il futuro di Kante pronto a cambiare aria dopo diversi successi conseguiti con la maglia dei “Blues”.

Ora si penserà al campo con la dirigenza bianconera sempre molto attiva per quanto riguarda i colpi di mercato di gennaio.

